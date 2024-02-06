Змінила шпильки на лофери: королева Летиція захопила новим луком на публічному заході

Королева Летиція прибула сьогодні на церемонію відкриття "Дня безпечного Інтернету 2024" у Мадриді.

Це міжнародний захід, організований Національним інститутом кібербезпеки Іспанії (INCIBE) під гаслом "Разом заради кращого Інтернету" з метою сприяння безпечному та позитивному використанню цифрових технологій, особливо серед дітей та молоді та їхнього найближчого оточення.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Цього разу Летиція з'явилася на публіці у довгому сірому строкатому жакеті під яким був молочно-білий топ, чорних укорочених штанах та взута у шкіряні лофери на невисоких стійких підборах – гарний вибір з огляду на проблеми з ногами у королеви Летиції.

Королева розпустила волосся, зробила укладання та денний макіяж, теплими тінями підкресливши повіки та блиск нанесла на губи. З прикрас на Летиції була її улюблена каблучка Coreterno та лаконічні сережки Gold&Roses у вухах.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Раніше минулого тижня королева з'явилася на дипломатичному прийомі в синій сукні з тафти, яку також носила вже 2022 року. На заході з прикрасою Летиції сталася неприємність.

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