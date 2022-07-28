Змінила сукню на військову форму: принцеса Єлизавета на навчаннях у таборі

Нещодавно під час святкування Національного дня в Бельгії ми бачили спадкоємницю трону – принцесу Єлизавету II – у червоній сукні міні та нюдових туфлях-човниках.

Тепер принцеса возз'єдналася зі своїми однокурсниками у Королівській військовій школі, щоб відзначити закінчення навчального року. А в Instagram бельгійської королівської родини опублікували кадри, на яких спадкоємиця у військовій формі відвідує літній табір.

Принцеса Єлизавета / Фото: Getty Images

Метою табору є відпрацювання таких навичок, як методи патрулювання та лідерства, а також стійкість до стресу та втоми під час військових навчань у польових умовах.

Здобувши ступінь міжнародного бакалавра в Атлантичному коледжі UWC в Уельсі 2020 року (це той самий коледж, де навчається іспанська принцеса Леонор і нідерландська принцеса Алексія), бельгійська королівська особа провела рік у військовій академії, де вивчала соціальні та військові науки, перш ніж повернутися до Великої Британії.

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Зараз принцеса Єлизавета вивчає історію та політику у Лінкольн-коледжі Оксфордського університету. А колись їй доведеться зійти на трон після свого батька короля Філіпа.

Бельгійська принцеса Єлизавета / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто з королівських спадкоємців одного дня зійде на трон.

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