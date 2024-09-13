Змінила туфлі на кеди: Камала Гарріс виступила на передвиборчому заході

Чинна віцепрезидентка і кандидатка у президенти від Демократичної партії США Камала Гарріс виступила на заході у межах своєї передвиборчої кампанії у Ґрінсборо, штат Північна Кароліна.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Там політикиня з'явилася у чорному подовженому жакеті, білому топі і чорних прямих штанях. Свій діловий костюм вона поєднала із улюбленими чорними кедами на білій гумовій підошві Converse Chuck Taylor All Star, які символізують демократичність і практичність.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала, як завжди, зробила укладання з локонами, макіяж із помадою шоколадного відтінку, молочний манікюр і завершила лук золотими прикрасами з перлами – сережками і ланцюжком.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Камала Гарріс на теледебатах, які відбулися між нею і Дональдом Трампом, вона постала у діловому чорному костюмі, білій блузці з краваткою-бантом і чорних шкіряних туфлях-човниках.

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