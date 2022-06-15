Змінив капелюх дружини на циліндр: Майк Тіндалл із Зарою відвідали королівські кінні перегони

Дочка принцеси Анни - Зара Тіндалл - разом із чоловіком Майком відвідала вчора перший день королівських перегонів Royal Ascot.

41-річна Зара Тіндалл для першого дня кінних перегонів обрала сукню від Anna Mason з чорним поясом на талії та білим капелюхом-таблеткою від Sarah Cant, прикрашеним фатиновими пучками.

Зара Тіндалл із мамою принцесою Анною / Фото: Getty Images

Образ Зара доповнила клатчем Anya Hindmarch та сережками Laurence Coste. Жінка також зробила легкий денний макіяж, а волосся зібрала в акуратну зачіску.

Чоловік Зари та батько її трьох дітей – Майк Тіндалл – був у сірому костюмі-трійці, білій сорочці та краватці, яку підібрав до тону вбрання своєї дружини. Також Майк одягнув капелюх-циліндр.

Зара і Майк Тіндалли / Фото: Getty Images

Під час святкових днів на честь платинового ювілею королеви Єлизавети II Майк Тіндалл жартома приміряв один із капелюшків своєї дружини Зари, а знімком ділився у своєму блогу в Instagram. Підписники тоді оцінили його чудове почуття гумору.

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