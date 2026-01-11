Зміни в житті принца Джорджа: стало відомо, де може продовжити своє навчання спадкоємець британського престолу

Принц Джордж / © Getty Images

Саме це чекає на принца Джорджа Уельського вже 2026 року. У липні старшому синові Кейт та Вільяма виповниться 13 років, і він має залишити школу Ламбрук, в якій навчається зараз разом зі своїм братом Луї та сестрою Шарлоттою.

"Нова школа Джорджа стане дійсно великим перехідним періодом для них як для сім'ї", - говорить королівська експертка Кеті Ніколл. «Зміни не за горами, але ця родина не боїться змін. Думаю, Джордж буде більш ніж готовий до наступного етапу», — каже експертка.

Принц Джордж, принц Луї та принцеса Шарлотта / © Getty Images

Переїзд, безумовно, стане непростим випробуванням для Кейт, яка регулярно відвідувала Ламбрук від того часу, як Джордж почав там навчатися 2022 року. Принцеса відома своєю активною участю в освіті своїх дітей, чи то підтримка спортивних матчів із трибун чи участь у благодійних заходах школи.

Крім знаменитого Ітонського коледжу, де навчався батько Джорджа принц Вільям та його дядько принц Гаррі, сім'я Уельських також розглядає престижну школу-інтернат для хлопчиків Marlborough College у Вілтширі. Хоча ця інформація ще офіційно не підтверджена Кенсінгтонським палацом, пише журнал Оk!.

Проте, повідомляється, що Кейт та Вільям були помічені в обох школах, які вважаються надзвичайно престижними та коштують близько 60 000 фунтів стерлінгів (80 тисяч доларів) на рік.

Принц Джордж і принцеса Кейт / © Getty Images

Ці школи випустили чимало відомих випускників — серед колишніх учнів Ітона актори Едді Редмейн та Том Гіддлстон.

Ітон та Мальборо зберігають безліч спогадів для королівського подружжя, адже вони провели там свої підліткові роки. Коли Кейт і її сестра Піппа і брат Джеймс навчалися в Мальборо, принци Вільям і Гаррі вступили до Ітона. Останнє стало своєрідним відступом від традиції для королівської родини, адже їхній дід — принц Філіп і батько — король Чарльз — навчалися свого часу у Гордонстауні в Шотландії.