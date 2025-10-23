ТСН у соціальних мережах

19
1 хв

Змінила чорний лук на білий: королева Камілла зачарувала образом на заході у Ватикані

Королева Камілла та король Чарльз сьогодні перебувають з візитом у Ватикані.

Ольга Кузьменко
Король Чарльз і королева Камілла в Ватикані

Король Чарльз і королева Камілла в Ватикані / © Getty Images

Після приватної аудієнції з Папою Римським Левом XIV королівське подружжя вирушило до Папської базиліки та абатства Святого Павла за міськими стінами на знак визнання того, що король стане «Королівським побратимом» абатства в Римі.

Вперше з часів Реформації глави двох християнських церков, віками розділених із різних питань, вони помолилися разом.

Королева Камілла, Папа Лев XIV, король Чарльз III / © Associated Press

Королева Камілла, Папа Лев XIV, король Чарльз III / © Associated Press

Королева з’явилася цього разу на службі в білому пальті з гарною вишивкою, під яке одягла білу сукню, взяла з собою клатч підібраний до тону її вбрання, взула замшеві кавові туфлі-човники на підборах і в руках тримала білу хустку. Королівський образ доповнив золотий ланцюжок на шиї з пластиною на якій було вигравірувано ініціали її п’ятьох онуків, у вухах золоті сережки з вузлом та діамантами, а на зап’ясті улюблений браслет Van Cleef & Arpels. Камілла подбала про макіяж і укладання і мала чудовий вигляд на цьому заході.

Король Чарльз і королева Камілла в Ватикані / © Getty Images

Король Чарльз і королева Камілла в Ватикані / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Її Величність одягла на аудієнцію до Папи Римського особливу брошку.

19
