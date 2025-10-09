Змінила яскраву сукню на костюм: королева Максима на запуску нової платформи

Королева Максима / © Getty Images

Її Величність взяла участь у запуску цифрової платформи для психічного здоров’я In Je Bol в Утрехті, і була присутня на заході як почесна голова фонду MIND Us.

Це платформа для молодих людей віком від 16 до 27 років, яка надає достовірну та доступну для розуміння інформацію про психічне здоров’я, досвід інших людей, а також поради та інструменти, які допоможуть їм розпочати терапію.

Королева Нідерландів приїхала на захід у темно-синьому пальті Natan Couture, синій блузі з прозорою вставкою на грудях і таких самих штанях, доповнивши аутфіт шкіряними синіми туфлями-човниками Gianvito Rossi та клатчем до тону.

Її Величність зробила виразний макіяж та підкреслила губи малиновою помадою. Одягнула сережки-кільця невеликого розміру, кілька каблучок на пальці та годинник на чорному шкіряному ремінці. Манікюр у Максими був такий самий, як і на попередньому заході — насичено-червоного кольору.

Нагадаємо, Максима відвідала вечерю на честь переможців премії короля Віллема I у галузі підприємництва у Бреді. Там вона сяяла у сукні Natan Couture гарного винного відтінку.