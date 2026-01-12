Змінила підбори на кросівки: герцогиня Софі відвідала тренування з хокею

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Реклама

Софі є покровителькою Англійської хокейної ліги від 2006 року та великою шанувальницею цього виду спорту, як і її дочка, леді Луїза Віндзор.

Сьогодні герцогиня продемонструвала свої спортивні здібності під час візиту до Національного спортивного центру Бішамського абатства у Марлоу, де проходив матчі збірної Англії з хокею на траві.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Збірна Великої Британії з хокею на траві розпочала тренування до сезону 2026 року, і Її королівська Високість приєдналася до тренування на полі. Софі приїхала на захід у чорному жакеті під який одягла трикотажний джемпер, була у синіх вузьких штанях зі стрілками та замшевих чоботях на підборах, а у неї на шиї був шарф. Також герцогиня доповнила образ золотою підвіскою на шиї, сережками із золота та тонким золотим браслетом.

Реклама

Для того, щоб вийти на поле Софі, довелося зняти взуття на підборах і перевзутися в кросівки Adidas, що вона і зробила, продемонструвавши свої спортивні навички.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Ще 2014 року Софі висловила своє захоплення цим видом спорту, сказавши: «Мені завжди дуже подобалося грати у хокей, це набагато більше, ніж просто командний вид спорту. У хокеї є чудова соціальна сторона і це дуже приємна гра як для гравців, так і для глядачів», — цитує її слова журнал Hello!.

Софі — не єдина у королівській сім'ї, хто захоплюється хокеєм: у дитинстві принцеса Уельська була помітним членом шкільної хокейної команди.