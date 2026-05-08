Змінила сукню на джинси: королева Камілла відвідала кінні змагання

Королева Камілла / © Getty Images

Королева сьогодні мала дуже незвичайний вигляд, оскільки одягла білу сорочку, чорні джинси з поясом і чорний подовжений жакет і взула чорні черевики із замші на шнурівці. Камілла доповнила свій образ елегантною структурованою сумкою із верхньою ручкою.

Відмовившись від традиційнішого королівського стилю одягу, Камілла приєдналася до членів кінного клубу Ebony Horse Club під час спеціального кінного показового виступу на цьому престижному заході.

Її Величність є президенткою кінного клубу «Ебоні» та покровителькою Британської федерації кінного спорту. Цього року організатори кінних змагань у Бадмінтоні обрали цю лондонську організацію як свого офіційного благодійного партнера, що допомагає привернути увагу до її роботи з підтримки молодих людей із неблагополучних сімей через програми з кінного спорту.

Королева, яка посідає пост президентки організації від 2009 року, виявляла глибокий інтерес до наїзників, волонтерів та співробітників кінноспортивного центру в Брікстоні.

Після показових виступів Камілла також поспілкувалася з вершниками, колишніми переможцями та представниками, пов'язаними із всесвітньо відомими змаганнями з кінного триборства.

А вчора, нагадаємо, королева відвідала Музей віял у Грінвічі, де їй вручили віяло, зображене на її офіційному коронаційному портреті роботи Пола Бенні.

