Знаменита гімнастка та путінська коханка: що ще ви не знали про Аліну Кабаєву

Знаменита гімнастка та путінська коханка: що ще ви не знали про Аліну Кабаєву

Російська гімнастка та коханка кремлівського диктатора – Аліна Кабаєва – незабаром може опинитися у списку тих, проти кого Європа та США запровадять санкції.

Видання Bloomberg повідомило днями, що Європейський Союз запропонував накласти санкції на пані Кабаєву, яка очолює National Media Group і має тісний зв'язок із президентом РФ. Кажуть, у пари навіть є діти – троє чи четверо – достеменно невідомо. Хто ж така Аліна Кабаєва, розберемося докладніше.

Хто така Аліна Кабаєва?

Народилася Аліна 12 травня 1983 року в Ташкенті, Узбецька РСР.

Батько Аліни — Марат Кабаєв, колишній футболіст, грав за "Пахтакор", ростовський "СКА", після завершення кар'єри 1998 року, від 2000 року активно займався тренерською кар'єрою.

Марат Кабаєв / ru.wikipedia.org

Мама — Любов Кабаєва. Колишня баскетболістка, до народження дитини грала у жіночій збірній Узбекистану.

Сестра — Лейсан Кабаєва. У дитинстві займалася фехтуванням та художньою гімнастикою, але надовго у спорті не затрималася. Присвятила життя кар'єрі юристки (2016 року була призначена Путіним суддею Альметьєвського міського суду Татарстану).

Аліна Кабаєва з мамою Фото: Комсомольська правда PhotoXPress.ru

До спорту Аліна прийшла у 3 роки, точніше її привела мама. Спочатку батьки розглядали для доньки фігурне катання, але в Ташкенті, де на той момент жила сім'я, з цим видом спорту було проблематично через спекотний клімат. Тож вирішили віддати дівчинку у художню гімнастику. А от організувати секцію художньої гімнастики у тій школі, де навчалася Аліна, допоміг її дідусь, який був чиновником та обіймав високу посаду.

Займатися художньою гімнастикою Аліна почала у тренерки Маргарити Самуїлівни. А у підлітковому віці Кабаєва з сім'єю переїхала до Москви, де мати відвела її до головної тренерки збірної Росії з художньої гімнастики Ірини Вінер.

Дебют у 13 років та успіхи у спортивній кар'єрі

Аліна Кабаєва / Associated Press

На міжнародній арені Кабаєва дебютувала 1996 року. Пік її кар'єри припав на 1996-1999 роки. У 15 років Аліна виграла чемпіонат Європи в Португалії і на той момент була наймолодшою ​​спортсменкою серед російської збірної. Кабаєва виграла загалом 5 титулів у багатоборстві на чемпіонатах Європи. Її називали "найгнучкішою росіянкою", а на її честь навіть назвали один з елементів у художній гімнастиці — "Кабаєва" — це офіційна назва обороту навколо своєї осі в шпагаті на кінчиках пальців однієї ноги, до Кабаєвої цей елемент ще ніхто не виконував.

На Чемпіонаті світу 1999 року Аліна Кабаєва жодного разу не опустилася нижче за 2-е місце, включаючи перемогу в абсолютній першості. А ось на Олімпійських іграх у Сіднеї 2000-го припустилася серйозної помилки, впустивши снаряд, виконуючи вправу з обручем і взяла лише бронзу. Повторити успіх на Олімпіаді (цього разу в Афінах 2004-го) Кабаєва змогла через чотири роки, взявши золоту медаль.

Аліна Кабаєва / Associated Press

Допінг-скандал

2001 року з нею стався перший допінговий скандал на Іграх доброї волі в Брісбені, в Австралії. Гімнастка завоювала золоту медаль у змаганнях з м'яча, булав та скакалки, а також срібло в індивідуальному багатоборстві та з обручем. Але разом із партнеркою по команді Іриною Чачиною вони були викриті в допінгу, давши позитивний результат на заборонений діуретик (фуросемід), та були позбавлені медалей, а також дискваліфіковані на два роки.

Прощання зі спортом

У жовтні 2004 року Кабаєва оголосила про завершення своєї спортивної кар'єри, але її тренерка Ірина Вінер вмовила Аліну ще залишитися. 2005 року Кабаєва брала участь у товариському змаганні між Італією та Росією в Генуї, також вона мала представляти Росію на чемпіонаті Європи 2007 року в Баку, але напередодні змагань Кабаєва знялася через травму. У Чемпіонаті світу 2007 року їй також не вдалося випередити своїх колег Віру Сессіну та Ольгу Капранову, посівши лише четверте місце. 2008-го ходили чутки про участь Кабаєвої в Олімпійських іграх у Пекіні, але цього так і не сталося. Таким чином, саме 2007 рік можна вважати офіційним роком завершення спортивної кар'єри Аліни Кабаєвої.

Аліна Кабаєва / Associated Press

2014 року Кабаєва була серед шести російських спортсменів-факелоносців, які пронесли олімпійський вогонь по стадіону "Фішт" під час церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор 2014 року в Сочі. Вже тоді в міжнародних ЗМІ активно говорили про близькі стосунки Путіна з Кабаєвою.

Кабаєва у політиці

Від 2005 року Кабаєва є членкинею Громадської палати Росії, від 2007 року — депутаткою російського парламенту, Державної Думи, представляючи партію "Єдина Росія", а від 2008-го — головою Громадської ради Національної медіагрупи, що контролює "Известия", "Перший РЕН ТВ.

Аліна Кабаєва та Йосип Кобзон / Associated Press

"Депутатувала" Аліна до 2014 року, після чого пішла з Думи і обійняла посаду голови ради директорів "Національної медіагрупи" — найбільшого російського медіаконгломерату. Нещодавно з офіційного сайту Національної медіа групи видалили слайд про голову ради директорів Аліну Кабаєву, таким чином, ймовірно, намагаючись врятувати "подругу президента РФ" від санкцій.

Особисте життя та знайомство з Путіним

Кажуть, Путін та Кабаєва познайомилися 2001 року, коли тренерка Ірина Вінер вирішила відсвяткувати вдалий виступ російської збірної на чемпіонаті світу в Іспанії, де її спортсменки виграли усі золоті медалі. Кабаєва тоді весь вечір розважала Путіна та розповідала йому про художню гімнастику.

Володимир Путін та Аліна Кабаєва

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Від 2002 по 2006 рік Аліна зустрічалася з капітаном міліції Давидом Муселіані. На той час він працював заступником начальника по роботі з особовим складом ОВС "Пресненське" міста Москви і був одружений, але Аліну це не зупиняло. Подейкували, пара навіть планувала одружитися (після розлучення Муселіані), але 2006 року стосунки зійшли нанівець. Цілком можливо тому, що Аліна вже була захоплена Путіним.

У квітні 2008 року Московський кореспондент повідомив, що Кабаєва заручена з президентом РФ Володимиром Путіним. Інформацію, правда, швидко спростували, а газету закрили. У наступні роки і до сьогодні статус стосунків Кабаєвої та Путіна, а також наявність у них спільних дітей став предметом спекуляцій та дискусій.

Аліна Кабаєва / Getty Images

Достовірно невідомо, скільки ж дітей народила диктатору Кабаєва, хтось говорить двоє хлопчиків та дві дівчинки, хтось говорить сини та донька. Невідомо і чому Аліна носить на безіменному пальці обручку, яка зазвичай свідчить про заміжжя жінки.

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