Знайдено ще одну коханку: Путіну приписують роман з "Міс Росія 2003"

Говорять про цю дівчину виключно у західних ЗМІ, але хто знає, можливо, вона сама цьому й сприяла.

Починаючи від 2014 року особисте життя президента Росії Володимира Путіна – державна таємниця. Будь-які публікації про нього та його дітей заборонені, єдине, що є це – плітки серед яких основне місце посідає особистість Аліни Кабаєвої – російської спортсменки. Однак є ще одна дівчина на ім'я Вікторія Лопирьова, про роман з якою пише лише західна преса.

Звідки ростуть ноги у цієї історії незрозуміло, проте нібито інтрижка у російської моделі та Путіна була 2006 року, коли він ще був офіційно одружений із Людмилою Путіною. Після цього кар'єра дівчини різко пішла вгору. Видання Page Six писало 2018 року, що саме з протекції президента блондинка отримала посаду пані посола чемпіонату світу з футболу. Сама ж Вікторія ніколи не соромилася відкрито підтримувати президента та розповідати про свою прихильність до нього.

Що ж до інших аспектів життя Лопирьової, то в Росії вона вважається досить скандальною особистістю. Кар'єру починала як модель і 2003 року перемогла в конкурсі краси "Міс Росія", потім працювала на телебаченні і була у стосунках з російським футболістом Федором Смоловим. Особливо активно у пресі обговорювалися її заручини з Миколою Басковим 2017 року та показушне запрошення на весілля Рамзана Кадирова.

Стосунки з одіозним співаком були від самого початку не вдалим піарходом, оскільки відомо, що Басков насправді гомосексуаліст і нібито є у стосунках з актором В'ячеславом Манучаровим.

Паралельно з піаром про весілля з Басковим, Лопирьова крутила реальний роман із російським бізнесменом Ігорем Булатовим. Заради неї він покинув дружину з двома дітьми, а 2019 року Лопирьова вже теж народила бізнесмену дитину і зараз живе в Арабських Еміратах.

Чи реально був роман у моделі з президентом невідомо. А ось те, що цю інтрижку приписують Путіну, коли він ще був одружений зовсім не дивно, адже дружині політик зраджував часто. Відомо також як мінімум про ще одну позашлюбну доньку Путіна — Єлизавету Кривоногих. Дівчина є донькою Світлани Кривоногих, яка на початку 2000-х працювала у Путіна прибиральницею. 2003 року жінка народила доньку Єлизавету і одразу стала однією з найбагатших жінок Росії. Тому хто знає, можливо, інтрижка з Лопирьовою теж правда, а може черговий міф для підтримки Путіним іміджу мачо.

Єлизавета Кривоногих, фото з віддаленого акаунта Луїзи Розової

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