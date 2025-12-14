Знайдено старовинну різдвяну листівку королеви Єлизавети II з сином Чарльзом: який вона має вигляд

Королева Єлизавета II / © Getty Images

Реклама

Різдво — один із рідкісних випадків, коли публіка може побачити особисті фотографії та послання від королівської родини на різдвяних листівках.

Король Чарльз і королева Камілла одними з перших розпочали святковий сезон, опублікувавши фотографію, яка викликала бурхливу реакцію у королівських шанувальників.

Принцеса Єлизавета і маленький син принц Чарльз / © Getty Images

Тим часом Королівський фонд колекцій показав стару фотографію покійної королеви Єлизавети II, де зображена молода принцеса Єлизавета зі своїм старшим сином Чарльзом. Картка датована 1949 роком, за три роки до сходження Єлизавети на престол 1952 року.

Реклама

Одягнена в білу сукню і з намистами на шиї, турботлива мати посадила до себе на коліна свого однорічного сина, який широко усміхався, мав густу копицю волосся і був одягнений у білу сукню. Мабуть, найбільш примітною була рукописна записка до фотографії, в якій було написано: «З любов’ю та найкращими побажаннями до Різдва» і був підпис: «Лілібет».

Різдвяна листівка принцеси Єлизавети та принца Чарльза, 1949 рік

Ось такий вигляд свли кадри з тієї першої фотосесії маленького Чарльза, зробленої в Букінгемському палаці 10 квітня 1949 року в Лондоні.

Принцеса Єлизавета із сином Чарльзом, 1949 рік / © Associated Press

Нагадаємо, щороку члени королівської родини показують свої різдвяні листівки і вітають підданих з Різдвом і Новим роком.