Знайдено зворушливого листа короля Чарльза, який він написав після смерті принцеси Діани: про що він був

На той час Чарльз перебував у сум'ятті і висловлював свої емоції на папері.

Зворушливий лист короля Чарльза другові, в якому він обговорює "нестерпну порожнечу" горя через чотири місяці після смерті його дружини принцеси Діани, було продано на аукціоні за 1500 фунтів стерлінгів (1900 доларів).

У листі Чарльз детально зупиняється на своїй християнській вірі та на своїх переконаннях щодо того, що відбувається, коли хтось помирає.

Принц Чарльз та принцеса Діана / Фото: Getty Images

Лист на трьох сторінках був написаний від руки на бланку Highgrove House і датований 8 грудня 1997 року. Принцеса Діана загинула в автокатастрофі у Парижі 31 серпня 1997 року. Лист підписаний "Чарльз" і має оригінальний конверт, на якому були інструкції короля про доставку "особисто до рук", пише express.co.uk. Лист був виставлений на продаж на аукціоні RR у Бостоні, США, невідомим продавцем.

Принц Чарльз та принцеса Діана / Фото: Getty Images

Нагадаємо, днями ми розповідали, як американський колекціонер не міг повірити своєму успіху, коли до його рук потрапили рідкісні кадри хрещення короля Чарльза на відео 1948 року, яке він придбав у загадковому конверті у комісійному магазині.

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