Знайомство з Ді Капріо і селфі з Робертом де Ніро: фіналістка "Холостяка" в елегантній сукні побувала на вечірці в Каннах

Знайомство з Ді Капріо і селфі з Робертом де Ніро: фіналістка "Холостяка" в елегантній сукні побувала на вечірці в Каннах

Дана Оханська показала фото і відео із Лазурового узбережжя.

Фіналістка 10-го сезону шоу "Холостяк" – Дана Оханська – відвідала цьогоріч вечірку, яка відбулася в межах Каннського кінофестивалю.

В Instagram дівчина показала відео і фото звідти.

Дана мала чарівний вигляд. На ній була елегантна червона сукня до підлоги з відкритими плечами, декольте і розрізом.

Аутфіт вона доповнила чорними босоніжками, червоними довгими сережками, укладанням з локонами і макіяжем з акцентом на очах.

А ще Дана на вечірці познайомилася зі своїми улюбленими акторами – Леонардо ді Капріо і Робертом де Ніро.

Лео на заходах не фотографується зі своїми шанувальницями. Тож дівчині вдалося лише трішки поспілкуватися з голлівудським актором і отримати від нього комплімент.

Леонардо ді Капріо / Фото: Instagram Дани Оханської

А ось де Ніро погодився зробити з українською красунею селфі.

Дана Оханська і Роберт де Ніро / Фото: Instagram Дани Оханської

"Ніколи би не подумала, що матиму можливість бути на одній вечірці з такими легендами кіно як Леонардо Ді Капріо та Роберт Де Ніро. А тим паче, що матиму можливість навіть висловити їм своє захоплення. Сказала обом, що вони great actors :) Ді Капріо відомий тим, що ні з ким не фотографується на вечірках, та почути у відповідь "You are great, baby" довело мене до сліз щастя. Спогад на все життя. Емоція на все життя", - написала Оханська.

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