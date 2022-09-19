Знайшла спокій поруч із дорогим чоловіком: з королевою Єлизаветою II попрощалися у Віндзорі

Королева Єлизавета II сьогодні здобула вічний спокій у каплиці Святого Георгія у Віндзорі. Її Величність повернулася додому до Віндзора, щоб навіки возз'єднатися зі своїм чоловіком, принцом Філіпом, герцогом Единбурзьким.
Після служби в каплиці, яку провів архієпископ Кентерберійський, труна з тілом королеви Єлизавети II під звуки самотнього волинника була опущена до королівського склепу, і настоятель Віндзора сказав: "Вирушай у дорогу з цього світу, о християнська душе".
А кількома хвилинами раніше декан поклав корону британської імперії, яка всі ці дні лежала на кришці труни, та інші символи влади на вівтар.
На цьому офіційна служба для гостей завершилася. А в ці хвилини почалася остання служба для Єлизавети II, але вже приватна, її відвідають лише найближчі родичі монархині і відбудеться вона в каплиці Святого Георгія VI - тій самій, де королева буде спочивати разом з принцом Філіпом, своїми батьками королем Георгом VI і королевою Єлизаветою та сестрою, принцесою Маргарет.
Варто сказати, що всі жінки королеви Єлизавети II у цей важливий для країни та для сім'ї день виступили єдиним фронтом.
Королева-консорт Камілла, принцеса Уельська Кетрін, графиня Вессекська Софі та герцогиня Сассекська Меган стояли разом біля Вестмінстерського абатства після державного похорону королеви. Всі були вкрай емоційні, ледве стримували сльози, Меган заплакала.
Плакала і 7-річна дочка Уельських – принцеса Шарлотта. Маленька дівчинка не змогла впоратися з емоціями, що нахлинули на неї, коли прощалася зі своєю прабабусею назавжди.
Розчулився на похороні прабабусі і спадкоємець трону – принц Джордж. Його мама Кетрін втішала 9-річного сина, гладячи його по нозі, а графиня Софі ніжно обійняла принца біля Вестмінстерського абатства вже на виході після служби.
Похорон Єлизавети II минув дуже красиво і велично. Немає сумнівів, що монархиня сама багато разів вивчала докладний сценарій, адже не секрет, що такі заходи в королівській родині репетирують задовго до того самого дня. Інакше все не мало б такого витонченого вигляду і не було б по-королівськи вишукано.
Дивіться також похорон королеви Єлизавети II в десяти фотографіях.
Читайте також: