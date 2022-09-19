Знайшла спокій поруч із дорогим чоловіком: з королевою Єлизаветою II попрощалися у Віндзорі

Королева Єлизавета II сьогодні здобула вічний спокій у каплиці Святого Георгія у Віндзорі. Її Величність повернулася додому до Віндзора, щоб навіки возз'єднатися зі своїм чоловіком, принцом Філіпом, герцогом Единбурзьким.

Після служби в каплиці, яку провів архієпископ Кентерберійський, труна з тілом королеви Єлизавети II під звуки самотнього волинника була опущена до королівського склепу, і настоятель Віндзора сказав: "Вирушай у дорогу з цього світу, о християнська душе".

Похорон королеви Єлизавети II у Віндзорі / Фото: Getty Images

А кількома хвилинами раніше декан поклав корону британської імперії, яка всі ці дні лежала на кришці труни, та інші символи влади на вівтар.

На цьому офіційна служба для гостей завершилася. А в ці хвилини почалася остання служба для Єлизавети II, але вже приватна, її відвідають лише найближчі родичі монархині і відбудеться вона в каплиці Святого Георгія VI - тій самій, де королева буде спочивати разом з принцом Філіпом, своїми батьками королем Георгом VI і королевою Єлизаветою та сестрою, принцесою Маргарет.

Похорон королеви Єлизавети II у Віндзорі / Фото: Associated Press

Похорон королеви Єлизавети II у Віндзорі / Фото: Associated Press

Варто сказати, що всі жінки королеви Єлизавети II у цей важливий для країни та для сім'ї день виступили єдиним фронтом.

Меган, Камілла, Кейт та Софі / Фото: Getty Images

Королева-консорт Камілла, принцеса Уельська Кетрін, графиня Вессекська Софі та герцогиня Сассекська Меган стояли разом біля Вестмінстерського абатства після державного похорону королеви. Всі були вкрай емоційні, ледве стримували сльози, Меган заплакала.

Плакала і 7-річна дочка Уельських – принцеса Шарлотта. Маленька дівчинка не змогла впоратися з емоціями, що нахлинули на неї, коли прощалася зі своєю прабабусею назавжди.

Принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Розчулився на похороні прабабусі і спадкоємець трону – принц Джордж. Його мама Кетрін втішала 9-річного сина, гладячи його по нозі, а графиня Софі ніжно обійняла принца біля Вестмінстерського абатства вже на виході після служби.

Принц Джордж / Фото: Associated Press

Похорон Єлизавети II минув дуже красиво і велично. Немає сумнівів, що монархиня сама багато разів вивчала докладний сценарій, адже не секрет, що такі заходи в королівській родині репетирують задовго до того самого дня. Інакше все не мало б такого витонченого вигляду і не було б по-королівськи вишукано.

Похорон королеви Єлизавети II у Віндзорі / Фото: Associated Press

Похорон королеви Єлизавети II у Віндзорі / Фото: Associated Press

Похорон королеви Єлизавети II у Віндзорі / Фото: Associated Press

Записка для Єлизавети II від короля Чарльза III / Фото: Associated Press

Похорон королеви Єлизавети II у Віндзорі / Фото: Associated Press

Похорон королеви Єлизавети II у Віндзорі / Фото: Associated Press

Дивіться також похорон королеви Єлизавети II в десяти фотографіях.

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