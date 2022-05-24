Знайшла вихід: королева Єлизавета II вперше приїхала на виставку квітів у Челсі на багі

Королева Єлизавета II таки відвідала вчора квіткову виставку у Челсі.

Її Величність зазнає труднощів з мобільністю, тому було ухвалено рішення, що вона пересуватиметься на багі. Це була перша поява королеви Єлизавети II на публіці на такому транспортному засобі, який коштує 62 тисячі фунтів стерлінгів і створений особисто для королеви.

96-річна королева, яка має проблеми з пересуванням, прибула на виставку на багі, вирішивши вперше використати вид транспорту на заході для свого комфорту. Вона проїхалася величезною територією виставки, а це 10 садів, на автомобілі.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Експерти вважають, що це чудове рішення для королеви і таким чином монархиня зможе брати участь у багатьох заходах, які відбуватимуться на свіжому повітрі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що королева категорично відмовляється пересідати на крісло, яке зазвичай використовують для людей із проблемами з мобільністю.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Її Величність мала чудовий вигляд в рожевому пальті, під яким була біла сукня з великим квітковим принтом. Вона була в білих рукавичках, у своїх улюблених перлинних прикрасах та з рожевою помадою на губах. Допомагає їй мати гарний вигляд помічниця та стилістка Анджела Келлі, яка віднедавна проживає поруч із монархинею у Віндзорському замку.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Єлизавета II є покровителькою Королівського садівничого товариства від 1952 року та в дитинстві регулярно відвідувала садові виставки зі своїми батьками. За час свого 70-річного правління вона відвідала їх понад 50 разів.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Два тижні тому монархиня з'явилася на Королівському кінному шоу у Віндзорі, а пізніше завітала на головну подію шоу "Галопом по історії", яка транслювалася на телебаченні.

Також минулого тижня вона несподівано з'явилася на вокзалі Паддінгтон, щоб офіційно відкрити нову лінію Елізабет у Лондоні. Там королева продемонструвала підтримку Україні.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

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