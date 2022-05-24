Знайшла вихід: королева Єлизавета II вперше приїхала на виставку квітів у Челсі на багі

Королева Єлизавета II таки відвідала вчора квіткову виставку у Челсі.
Її Величність зазнає труднощів з мобільністю, тому було ухвалено рішення, що вона пересуватиметься на багі. Це була перша поява королеви Єлизавети II на публіці на такому транспортному засобі, який коштує 62 тисячі фунтів стерлінгів і створений особисто для королеви.
96-річна королева, яка має проблеми з пересуванням, прибула на виставку на багі, вирішивши вперше використати вид транспорту на заході для свого комфорту. Вона проїхалася величезною територією виставки, а це 10 садів, на автомобілі.
Експерти вважають, що це чудове рішення для королеви і таким чином монархиня зможе брати участь у багатьох заходах, які відбуватимуться на свіжому повітрі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що королева категорично відмовляється пересідати на крісло, яке зазвичай використовують для людей із проблемами з мобільністю.
Її Величність мала чудовий вигляд в рожевому пальті, під яким була біла сукня з великим квітковим принтом. Вона була в білих рукавичках, у своїх улюблених перлинних прикрасах та з рожевою помадою на губах. Допомагає їй мати гарний вигляд помічниця та стилістка Анджела Келлі, яка віднедавна проживає поруч із монархинею у Віндзорському замку.
Єлизавета II є покровителькою Королівського садівничого товариства від 1952 року та в дитинстві регулярно відвідувала садові виставки зі своїми батьками. За час свого 70-річного правління вона відвідала їх понад 50 разів.
Два тижні тому монархиня з'явилася на Королівському кінному шоу у Віндзорі, а пізніше завітала на головну подію шоу "Галопом по історії", яка транслювалася на телебаченні.
Також минулого тижня вона несподівано з'явилася на вокзалі Паддінгтон, щоб офіційно відкрити нову лінію Елізабет у Лондоні. Там королева продемонструвала підтримку Україні.
Читайте також:
- Кінець епохи наближається: експерт з мови тіла пояснив, що відчував принц Чарльз, замінюючи Єлизавету ІІ на відкритті парламенту
- Нове "фото дня": в акаунті Єлизавети II згадали, як монархиня святкувала діамантовий ювілей
- Вперше за 70 років: Єлизавета II може пропустити королівський салют на її честь