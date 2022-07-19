Знайшлися спонсори: на рахунку коханки Путіна - Кабаєвої - з'явилася кругленька сума

У коханки Путіна - Аліни Кабаєвої - з'явилися таємні спонсори, які перерахували до благодійного фонду ексспортсменки велику суму грошей.

Йдеться про суму 218,2 мільйона рублів, які були перераховані таємними спонсорами до благодійного фонду пані Кабаєвої за 2021 рік. Про це повідомляє Тelegram-канал "Команда Навального".

У відкритих джерелах повідомляється, що фонд Кабаєвої було засновано 2008 року, а головними його цілями називали – підтримку спорту в РФ, допомогу малозабезпеченим сім'ям та участь у різних програмах захисту матерів та дітей.

Проте власницею фонду, згідно з документами, є зовсім на Аліна, а її сестра Лейсан Кабаєва, а директоркою – їхня мати Любов Кабаєва.

Аліна Кабаєва з мамою, фото: Комсомольська правда PhotoXPress.ru

Нагадаємо, після початку війни Росією в Україні щодо Аліни Кабаєвої запровадили санкції Канада, Велика Британія та Євросоюз. Як пише The Wall Street Journal, США також підготували пакет санкцій щодо коханки Путіна, проте поки що не можуть ввести їх у дію через побоювання, що Путін розцінить це як особистий удар.

Аліна Кабаєва / Фото: Associated Press

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