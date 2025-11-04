- Дата публікації
Зняла пальто і захопила вибором сукні: королева Летиція на церемонії привітання султана Оману
Сьогодні монарша пара Іспанії вітала в Мадриді султана Оману.
Раніше вдень ми вже показували вам образ королеви Летиції, яка супроводжувала свого чоловіка, короля Філіпа VI, на цьому заході.
Її Величність з’явилася на публіці у довгому чорному пальті з поясом, під яким була така приголомшлива небесно-блакитна сукня міді від Manuel Pertegaz з різнокольоровою квітковою вишивкою на одній стороні, а також вирізом із зав’язками та об’ємними довгими рукавами і бантом на шиї. Образ вийшов в улюбленому стилі принцеси Уельської Кейт, яка, як відомо, дуже любить носити банти. Вбрання Летиція доповнила туфлями-човниками на невисокому підборі і сумкою Carolina Herrera.
До речі, цю сукню королева Летиція вже носила 2022 року. Тоді король та королева були присутні на обіді для представників світової літератури з нагоди вручення літературної премії Мігеля де Сервантеса 2021 у Королівському палаці в Мадриді.