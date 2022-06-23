Знімала стрес джинтоніком: стилістка королеви Єлизавети II розповіла, як робила зачіски монархині

Королева Єлизавета II цього тижня потішила публіку двома новими виходами, і всі помітили, що в образі монархині щось змінилося. Її Величність з'явилася обидва рази без тростини, а ще змінила зачіску.

Королева, схоже, зробила коротшу стрижку на літо, щоб було простіше укладати волосся. Укладання Єлизавети II практично не змінилося, а ось довжина волосся стала помітно коротшою.

Це видно на фотографіях із зустрічі королеви з архієпископом Кентерберійським Джастіном Велбі у вівторок та її аудієнції з губернаторкою Нового Південного Уельсу - Маргарет Бізлі у середу.

Анджела Келлі та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

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Раніше ми повідомляли, що до Віндзорського замку переїхала близька подруга та помічниця Єлизавети II – Анджела Келлі. Вона допомагає королеві одягатися, робити макіяж, а тепер, мабуть, ще й відповідає за її зачіску.

У своїй книжці "Інша сторона медалі: королева, комод і платтяна шафа", Келлі писала, що під час пандемії 2020 року вона особисто мила волосся монархині і укладала його, а за необхідності навіть підстригала. "Моя команда назвала це салоном Келлі", — пише People.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

"Перші два тижні мене трясло. До цього я робила їй зачіску лише один чи два рази, коли була на борту королівської яхти "Британія". Королева була така люб'язна, що порадила мені дуже специфічний спосіб укладання бігудями", — згадує Анджела.

У міру того, як Келлі почувалася комфортніше у своєму новому обов'язку, королева не боялася висловлювати свою думку.

"У міру того, як я ставала впевненішою, напевно, королева подумала, що я професіоналка, і почала кричати на мене: "Не роби цього, роби ось так. Правильно, ти зрозуміла, не міняй це", — говорила Її Величність своїй помічниці. "Я подумала, боже мій, мені потрібен джин з тоніком", — згадує Келлі. — І поки королева була під сушаркою, я сказала їй: "Я пішла випити чогось міцнішого, бо це такий стрес”.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Міс Келлі розповіла у своїй книжці про те, як відчула додатковий тиск через два особливі виступи Її Величності у квітні 2020 року та під час різдвяного виступу, коли Єлизавета II зверталася до нації.

"Мені потрібно було вимити і укласти їй волосся, і зрештою, не кажучи вже про один джин з тоніком — мені знадобилася ціла пляшка!", — каже Келлі. — Різдвяна трансляція була ще однією причиною, щоб дістати джин. Щоразу, коли королева була без капелюха, це було стресом, тому що мені потрібно було привести її волосся в ідеальний вигляд.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Келлі жартує, що їй пощастило, тому що в неї був лише один клієнт весь цей час. І незважаючи на складнощі на початку, зараз Анджела почувається набагато впевненіше, коли бере до рук ножиці та гребінець, щоб зробити укладання Її Величності.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

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