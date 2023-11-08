Знімали у Букінгемському палаці: два рідкісні знімки з весілля Кейт та Вільяма, які нам не показували

Ми вже багато разів показували вам кадри з цього воістину розкішного королівського весілля. А нещодавно публікували гарний знімок із Вестмінстерського абатства, який публіка не бачила раніше.

Весілля Кейт та Вільяма / Фото: Associated Press

Але є ще кілька фото, які раніше не були представлені широкому загалу і королівським шанувальникам. На них видно, як невістка Кейт у весільній сукні від Alexander McQueen та тіарі Cartier Halo тисне руку прем'єр-міністерці Австралії Джулії у Букінгемському палаці у Лондоні.

Кетрін має такий щасливий вигляд і з цього ракурсу можна роздивитися її сукню ще раз. До речі, у сукні принцеси був один маленький секрет, а саме прихована підкладка, щоб зробити акцент на талії. Хоча Кетрін мала розкішний вигляд і без цього.

Весілля Кейт та Вільяма / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше принц Вільям пояснив, чому так довго відкладав освідчення для своєї дівчини Кейт, а вона розповіла, що зрозуміла та підтримує його вибір.

Весілля Кейт та Вільяма / Фото: Associated Press

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