Знімає втому та підвищує настрій: названо улюблений напій принцеси Уельської

Принцеса Уельська Кейт, як і її чоловік принц Вільям, любить чаювання.
Днями ми розповідали, який напій полюбляє вживати щодня принц Вільям замість кави.
Його дружина Кетрін також має свого фаворита. Експерт бренду Nio Teas, що спеціалізується на зеленому чаї, Артур Готьє розповів, що для Кейт улюбленим чаєм є Earl Grey — один із найпоширеніших сортів ароматизованого чаю. У класичному вигляді — це чорний чай з додаванням олії, отриманої зі шкірки плодів бергамота. Принцеса Уельська п'є такий чай, додаючи в нього трохи меду, пише express.co.uk.
Вважається, що цей сорт чаю названо на честь графа Чарльза Грея, який жив у 1764-1845 роках і був прем'єр-міністром Великої Британії 1830-1834 років.
Раніше ми розповідали, що король Чарльз III також має улюблений напій, який, як відомо, корисний для серця і знижує тиск.
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