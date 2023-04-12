Знов у червоному: королева Максима з першою леді Франції сходила до музею

Також під час сьогоднішньої прогулянки жінки відвідали фонд психічного здоров'я MIND Us, який підтримує психічне здоров'я молодих людей віком від 12 до 27 років.

Королева Максима та Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

51-річна Максима мала розкішний вигляд в яскраво-червоному ансамблі. Її нюдова сукня була декорована червоними квітами, яку королева носила вже багато разів, а зверху вона одягла червоне пальто, підібравши до вбрання туфлі-човника в тон і клатч зі зміїної шкіри.

Образ свій Максима доповнила сережками з пензликами, волосся зібрала в зачіску та зробила гарний макіяж. На вчорашньому вечірньому прийомі в Королівському палаці в Амстердамі Її Величність також сяяла в червоній сукні від бренду Claes Iversen підібравши до вбрання клатч Maison Valentino в тон.

Королева Максима / Фото: Getty Images

69-річна Бріжит Макрон одягла ідеальний синій штанний костюм від Balmain, підібравши до нього білу сорочку із золотими ґудзиками від цього ж бренду. Ідеальне укладання, макіяж і обручка з розсипом синіх каменів на пальці завершували образ першої леді Франції.

Королева Максима та Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Бріжит Макрон і королева Максима / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у перший день візиту Бріжит та Максима одягнулися у кольори українського прапора.

Королева Максима та Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

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