Знов у м'ятих штанях: королева Максима повністю повторила образ, у якому вже виходила у світ

Королева Нідерландів, як завжди, вміє захопити своїм зовнішнім виглядом. Навіть, якщо вже носила це вбрання.

Королева Максима зустрілася із представниками ігрової індустрії в Амстердамі. 52-річна дружина монарха одягла гірчичну блузку з об'ємними рукавами від Natan Couture, яку поєднала з блідо-рожевими широкими штанями, які трохи пом'ялися і мініатюрним клатчем зі зміїної шкіри від Sophie Habsburg. Взута Максима була у туфлі, підібрані до тону штанів від Gianvito Rossi.

Як завжди Її Величність подбала і про аксесуари. Її талію підкреслював широкий пояс, а у вухах виблискували квіткові сережки з кольоровим камінням. Волосся королева розпустила і зробила насичений макіяж очей, а губи підкреслила рожевим блиском.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Що цікаво у липні 2021 року ми вже бачили королеву Максиму в цьому самому луку. Тільки тоді вона поєднувала штани з іншими туфлями та клатчем. Але штани Її королівської Величності, що минулого разу, що цього сильно пом'ялися.

Читайте також: