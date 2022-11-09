Знов у монохромному образі: гарна принцеса Уельська з'явилася на публіці в Лондоні

Принцеса Уельська Кетрін знову обрала монохромний образ для свого нового публічного заходу в Лондоні.

40-річна принцеса Кейт відвідала Дитячий центр Colham Manor у Гіллінгдоні в середу від імені Альянсу материнського психічного здоров'я (MMHA), британської благодійної організації, патроном якої вона є.

Мама трьох дітей прийшла, щоб побачити ключову роботу, як інтегрована система цілісного догляду може вплинути на сім'ї, які стикаються з перинатальними проблемами психічного здоров'я, і дізнатися більше про те, як установа просувається вперед.

Принцеса приєдналася до групи матері та дитини під час королівської прогулянки, поспілкувавшись із мамами, які скористалися інтегрованою системою догляду.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Сьогодні Кейт також обрала монохромний образ для своєї появи на публіці. Вона одягла довге оливково-зелене пальто від Hobbs, яке вже розпродано на сайті бренду.

Образ свій Кетрін доповнила замшевими туфлями на підборах, клатчем Jimmy Choo та сережками Kiki McDonough. Принцеса розпустила волосся, зробила денний макіяж, а на пальто у неї була пришпилена квітка з червоного маку, яку всі члени британської королівської родини носять у листопаді. Найближчої неділі члени королівської родини відвідають День пам'яті та Національну службу пам'яті біля Кенотафа, що відбудеться вперше без королеви Єлизавети II.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Також на цьому фото добре видно, що талія у принцеси Уельської, як і раніше, тонка і вона навряд чи вагітна, як писали раніше в західних ЗМІ.

Читайте також: