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Знов усіх здивував: Бред Пітт у рожевому костюмі позував на прем'єрі фільму у Сеулі

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Знов усіх здивував: Бред Пітт у рожевому костюмі позував на прем'єрі фільму у Сеулі

Бред Пітт / Фото: Getty Images

Бред Пітт і Аарон Тейлор-Джонсон продовжують колесити світом представляючи свій новий фільм "Швидкісний поїзд".

19 серпня прем'єрний показ стрічки відбувся в Yongsan CGV у Сеулі, Південна Корея. 58-річний Бред Пітт, який зіграв у фільмі головну роль, знову з'явився перед публікою в екстравагантному образі.

Цього разу актор одягнув рожевий костюм, під піджаком у Бреда була біла футболка, на шиї золотий ланцюг, а волосся актор зачесав назад у свою фірмову зачіску.

Пітт люб'язно поспілкувався з шанувальниками, які чекали на нього біля кінотеатру і роздав автографи.

Бред Пітт / © Getty Images
Бред Пітт / Фото: Getty Images

У промотурі цього фільму Бред Пітт буквально дивує. Він ніби ожив після тривалого судового процесу з екс-дружиною Анджеліною Джолі, який завершився в червні 2022 року. Пітт, нагадаємо, подав позов проти колишньої дружини через те, що вона продала частку спільної виноробні російському олігарху Юрію Шефлеру. Він є власником компанії, що виробляє російську горілку Stolichnaya, перейменовану на Stoli. (Докладніше про цю угоду читайте в нашому матеріалі).

Бред Пітт та Аарон Тейлор-Джонсон / © Getty Images
Бред Пітт та Аарон Тейлор-Джонсон / Фото: Getty Images

Незважаючи на те, що судову справу Бред Пітт програв, чоловік має чудовий вигляд. І вже не вперше дивує шанувальників своїми екстравагантними луками на доріжках. Публіка бачила його в зеленому костюмі та яскравих кросівках, а також у спідниці та м'ятій сорочці.

Бред Пітт / © Getty Images
Бред Пітт / Фото: Getty Images

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