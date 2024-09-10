Знов відзначилися: Меган і Гаррі випустили тизер свого фільму за кілька годин після важливих новин від принцеси Кейт

Тізер останнього проєкту Гаррі та Меган на Netflix вийшов лише через кілька годин після того, як принцеса Уельська поділилася з публікою новинами про своє здоров'я.

Проєкт отримав назву POLO. Це новий документальний серіал про найкращих гравців світового рівня у цьому виді спорту і був представлений у соціальних мережах Netflix і створений компанією Archewell Productions, що належить герцогу та герцогині Сассекським. Прем'єра фільму запланована на грудень.

POLO is a new documentary series that follows elite global players and offers an exclusive, behind-the-scenes look at the fast-paced world of the sport.



From Archewell Productions and Boardwalk Pictures, premiering this December only on Netflix. pic.twitter.com/R1uUnXsf0v — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) September 9, 2024

Новина про це з'явилася в соцмережах лише через кілька годин після того, як Вільям і Кейт опублікували емоційне відео, в якому розповіли про завершення курсу хіміотерапії принцеси Уельської після важкого року боротьби з раком.

Це не вперше, коли герцог і герцогиня Сассекські оголошують свої важливі новини того ж дня, що і Кейт з Вільямом, або напередодні важливих дат, як, наприклад, було коли пара напередодні дня народження принцеси Уельської в січні 2020 повідомила, що складає з себе повноваження членів королівської сім'ї, що працюють на корону.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Схожих ситуацій було багато, все й не згадаєш. Але навряд це можна назвати збігом обставин.

Принцеса Уельська з дітьми та чоловіком Вільямом / Фото: Getty Images

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