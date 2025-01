Знов волонтерить: Меган Маркл привезла необхідні речі постраждалим від пожеж у Каліфорнії

43-річна Меган Маркл була зазнімкована на відео, коли прибула до організації Altadena Teen Girls, яку заснувала місцева дівчина Евері Колверт для підтримки спільноти після лісових пожеж.

Відео опублікували на сторінці спільноти в Instagram. У ролику видно, як Меган прибуває до організації сама, з сумками для пожертвувань, зроблених через її та принца Гаррі фонд Archewell, включно з одягом та косметичними засобами.

Меган Маркл, фото: instagram.com/altadenagirls

Одягнена Меган була в чорну футболку, чорні штани та джемпер, який зав'язала на шиї, а взута у кросівки. На голові у неї на була бейсболка з символікою Лос-Анджелеса.

(дивіться відео до кінця)

Раніше в понеділок Меган Маркл присвятила час волонтерській роботі в організації, а журнал Town and Country повідомив, що вона принесла обід для волонтерів, а також поспілкувалася з сім'ями під час їхнього візиту.

Нагадаємо, 10 січня Меган і принц Гаррі були зазнімковані в громадському центрі Пасадени в Лос-Анджелесі. Вони прибули, щоб підтримати постраждалих від пожежі у Каліфорнії.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Associated Press

Також допомогою постраждалим зараз займається акторка Єва Лонгорія. Їй довелося евакуюватися з власного будинку в Південній Каліфорнії, а вчора Єва об'єднала зусилля з Національною мережею організацій робітників-одноденок This Is About Humanity та іншими волонтерами, щоб надати підтримку постраждалим.

