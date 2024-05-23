Знову без бюстгальтера: Аманда Голден у бірюзовій сукні блиснула сосками

Аманда Голден потрапила під приціл папараці біля своєї роботи Heart Breakfast Radio Studios у Лондоні.

Радіоведчу, як завжди, мала яскравий образ із пікантним акцентом. На ній була бірюзова обтисла асиметрична сукня з рюшами на одне плече і розрізом. Оскільки Голден не любить носити бюстгальтери, вона блиснула своїми сосками.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Аутфіт білявка скомбінувала із замшевими босоніжками карамельного відтінку на шпильках, сонцезахисними окулярами, прикрасами від Van Cleef & Arpels, золотим браслетом Cartier і каблучками з камінням. У неї було розпущене волосся, легкий макіяж, молочний манікюр і червоний педикюр.

Нагадаємо, раніше Аманда Голден продемонструвала образ у квітковій мінісукні з пікантним вирізом.

Читайте також: