Знову без Шарлін: князь Альбер II з дітьми та сестрою відвідав відкриття різдвяного села

Знову без Шарлін: князь Альбер II з дітьми та сестрою відвідав відкриття різдвяного села

Принц Жак та принцеса Габріелла провели день із батьком.

Поки княгиня Шарлін лікується у Швейцарії, її чоловік князь Альбер II продовжує виконувати свої обов'язки та відвідувати різноманітні заходи з дітьми та сім'єю. У п'ятницю, 3 грудня, він разом із сином Жаком та дочкою Габріеллою відвідав відкриття Різдвяного села на набережній у Монако. Цього року тема села – "Різдво в Канаді".

Князь Альбер ІІ з дітьми / Getty Images

Компанію йому склала старша сестра принцеса Кароліна, її син П'єр із дружиною Беатріс. Святкове село було прикрашене справжніми деревами різних розмірів та фігурами тварин. Відкрито цю локацію до 2 січня 2022 року.

Князь Альбер ІІ з дітьми / Getty Images

Князь Альбер ІІ з дітьми / Getty Images

Нагадаємо, що раніше Альбер II офіційно підтвердив, що його дружина Шарлін перебуває за межами Монако у клініці. Передбачається, що Шарлін має проблеми з психічним здоров'ям. Втім, князь Альбер каже, що планує разом із дітьми відвідати дружину. Можливо, це буде наступної п'ятниці, коли діти святкуватимуть своє 7-річчя.

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