Знову блиснула сосками: леді Амелія Віндзор одягла надто тонкий топ на вечірку

Днями 27-річна аристократка з'явилася на літній вечірці BFC 2023 у павільйоні The Serpentine Pavilion у Лондоні.

Цього разу знаменитість одягла короткий чорний топ без білизни з хутряним оздобленням на горловині та поєднувала його з чорними штанями-кльошами зі стрілками, шкіряними лоферами від Miu Miu та маленькою плетеною сумкою на плечі.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Образ леді Амелія доповнила витонченим намистом із перлів і золотими сережками-кільцями, яких було в її вухах кілька. Світлі локони її зібрані в хвіст, а макіяж на обличчі був, як завжди, максимально натуральний.

Нагадаємо, нещодавно королівська особа в білій сукні в принт метеликів від Palm Noosa відвідувала Вімблдонський тенісний чемпіонат. Тоді її образ доповнювала оригінальна сумка-будиночок Green Garden Shed від Lulu Guinness.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

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