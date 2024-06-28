Знову була в білому: 60-річна імператриця Японії з'явилася в Оксфорді

Пара прибула у межах свого візиту до нового міста.

Імператор Японії Нарухіто та його дружина імператриця Масако прибули з візитом до Балліол-коледжу в Оксфорді, Англія, під час свого державного візиту до Великої Британії.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Associated Press

Для цієї зустрічі імператриця знову обрала вбрання білого відтінку – цей колір став основним у її гардеробі під час цієї поїздки до Великої Британії. На 60-річній японці був костюм із тканини з тисненням, що складається із сукні-футляра та жакета з рукавами три чверті.

Жакет був виконаний на запах і його прикрашав один ґудзик. Образ Масако доповнила туфлями, лаконічним клатчем, а також виробами з перлів: сережками, намистом та брошкою. Волосся імператриця зібрала у високу зачіску.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Associated Press

Вбрання у схожому стилі Масако продемонструвала днем раніше в Лондоні. Імператор Японії Нарухіто та імператриця Масако з'явилися на прощанні з королевою Каміллою та королем Чарльзом, які люб'язно приймали їх у Букінгемському палаці.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Associated Press

Потім імператор та імператриця вирушили до Young V&A Museum (Музей дитинства).

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Associated Press

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