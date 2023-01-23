Знову були в Сандрінгемі: Чарльз та Камілла вітали людей дорогою зі служби

Король Чарльз III продовжує традиції своєї матері королеви Єлизавети II і відвідує недільну службу у церкві.
Вчора з королевою Каміллою вони були заскочені біля церкви Святої Марії Магдалини у Сандрінгемі, у Норфолку. Це та сама церква, де члени британської королівської родини збираються традиційно на Різдво.
Погода у Сандрінгемі теплом не тішить. Король був одягнений у довге пальто, теж, до речі, одне з його улюблених, штани та взутий у туфлі, а на шиї у монарха був червоний шарф.
Королева-консорт Камілла була в бежевому пальті, своєму улюбленому капелюсі з хутряним оздобленням і взута у високі замшеві чоботи. У руках Камілли, схоже, була сумка від її улюбленого бренду DeMellier London. Короля та королеву зустрічала публіка, яка приїхала, щоб привітати пару.
Нагадаємо, минулого тижня королева Камілла та король Чарльз разом відвідували місто Болтон на північному заході Англії, у графстві Великий Манчестер. Тоді королева продемонструвала, як підбирає луки, беручи приклад зі своєї покійної свекрухи королеви Єлизавети II.
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