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Знову були в Сандрінгемі: Чарльз та Камілла вітали людей дорогою зі служби

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Знову були в Сандрінгемі: Чарльз та Камілла вітали людей дорогою зі служби

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images

Король Чарльз III продовжує традиції своєї матері королеви Єлизавети II і відвідує недільну службу у церкві.

Вчора з королевою Каміллою вони були заскочені біля церкви Святої Марії Магдалини у Сандрінгемі, у Норфолку. Це та сама церква, де члени британської королівської родини збираються традиційно на Різдво.

Король Чарльз III / © Getty Images
Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Погода у Сандрінгемі теплом не тішить. Король був одягнений у довге пальто, теж, до речі, одне з його улюблених, штани та взутий у туфлі, а на шиї у монарха був червоний шарф.

Королева-консорт Камілла була в бежевому пальті, своєму улюбленому капелюсі з хутряним оздобленням і взута у високі замшеві чоботи. У руках Камілли, схоже, була сумка від її улюбленого бренду DeMellier London. Короля та королеву зустрічала публіка, яка приїхала, щоб привітати пару.

Король Чарльз III та королева Камілла / © Getty Images
Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images

Нагадаємо, минулого тижня королева Камілла та король Чарльз разом відвідували місто Болтон на північному заході Англії, у графстві Великий Манчестер. Тоді королева продемонструвала, як підбирає луки, беручи приклад зі своєї покійної свекрухи королеви Єлизавети II.

Король Чарльз III та королева Камілла / © Getty Images
Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
5094
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