Знову до школи: кронпринцеса Вікторія показала нові фото дітей, які повернулися до навчання

Кронпринцеса опублікувала нове фото на якому зазнымковані її дочка принцеса Естель та син принц Оскар, які зібралися до школи. А також поділилася кількома літніми фотографіями своїх дітей, зробленими нею.

"Назад до школи! Днями багато учнів повертаються до школи після літніх канікул. Сьогодні 11-річна принцеса Естель починає навчання у 5 класі, а 7-річний принц Оскар у 1 класі.

Гортайте, щоб насолодитися моментами з літнього відпочинку принцеси Естель та принца Оскара. Фотографії зроблені кронпринцесою", — йдеться в підписі до знімків.

(гортайте фото праворуч)

Як і колега з королівської родини Британії – принцеса Уельська Кетрін, кронпринцеса Швеції Вікторія теж часто бере камеру до рук, щоб сфотографувати своїх дітей та особливі моменти їхнього життя.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як з Кейт Міддлтон сталася кумедна ситуація, коли вона збирала дітей до школи.

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