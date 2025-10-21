Знову дивує зачіскою: королева Матильда в ніжному образі вийшла в світ

Королева Матильда / © Associated Press

Сьогодні Її Величність разом із королем Філіпом та їхніми гостями — президентом Італії Серджо Маттареллою та його дочкою Лаурою Маттареллою здійснили візит до Le Bois du Cazier у Марчінеллі, де вони віддали шану численним італійцям, які загинули під час аварії на шахті.

Президент Італії та його дочка перебувають з державним візитом у Королівстві Бельгія.

Королева Матільда, Серджо Маттарелла, король Філіп і Лаура Маттарелла / © Getty Images

Королева Матильда цього разу з’явилася на публіці у світлому пальті, туфлях-човниках підібраних йому до тону і мініатюрному капелюсі-пігулці з вуаллю. У неї були сережки-вісячки з перлами та діамантами у вухах, легкий макіяж та волосся укладено у нову зачіску.

Королева Матильда / © Getty Images

До речі, вчора, під час урочистої церемонії привітання королівська особа з’явилася у синьому пальті та Armani Prive та з абсолютно новою стрижкою.