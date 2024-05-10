Знову критикують: що не так з новим образом Меган Маркл

Герцогиня Сассекська знову не догодила шанувальникам, оскільки вони критикують її новий образ на публічному заході в Нігерії.

Сьогодні герцог та герцогиня Сассекські відвідали Академію Wuse Lights у столиці Абуджі. Пара прибула з триденним візитом до цієї західноафриканської країни на запрошення начальника штабу оборони на минулорічних "Іграх нескорених" у Німеччині.

Меган Маркл та принц Гаррі в Нігерії / Фото: Associated Press

Меган з'явилася на публіці у персиковій сукні з колекції Heidi Merrick 2018 року. Образ герцогиня доповнила годинником Cartier, вінтажними сережками-кліпсами Lanvin Couture із кристалами кольору аметиста та цитрину, тенісним браслетом Ariel Gordon Jewelry із шестигранним діамантом та браслетом Сartier "Love" із жовтого золота.

Але шанувальники у соцмережах розкритикували образ Меган. Багатьох збентежила довжина сукні, яку герцогиня не підігнала за розміром.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

"Це вбрання — ганьба, що з нею не так?", "Я згоден, сукня жахлива. Вона не підходить, вона не підійшла і не підходить для цього випадку", — цитують слова коментаторів журналісти express.co.uk.

Тим не менш, Меган і Гаррі в цій поїздці мають дуже спокійний вигляд і здаються щасливими. Особливо після важкої поїздки принца до Лондона, де він так і не зміг зустрітися з королем Чарльзом.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

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