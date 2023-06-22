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Знову майже гола: леді Вікторія Герві приїхала на вечірку до музею у Лондоні

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Знову майже гола: леді Вікторія Герві приїхала на вечірку до музею у Лондоні

Леді Вікторія Герві / Фото: Getty Images

Британська аристократка та світська левиця провела час на вечірці у музеї Вікторії та Альберта.

46-річна леді Вікторія Герві була заскочена дорогою на літню вечірку V&A 2023 у лондонському музеї. Світська тусовщиця і цього разу не прогавила можливості похизуватися в напівголому вигляді перед камерами, як вона робить це часто.

На ній цього дня була молочно-біла напівпрозора сукня, яку вона поєднувала із сріблястим клатчем та сріблястими босоніжками на шпильці. Вікторія зробила насичений макіяж очей, волосся уклала кучерями і наростила пишні вії. У неї був світлий манікюр, на пальці сяяла каблучка з великим каменем, а педикюр вона зробила у яскраво-рожевому кольорі.

Леді Вікторія Герві / © Getty Images
Леді Вікторія Герві / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на цій самій тусовці сяяла в цікавій сукні леді Амелія Віндзор. На ній було вбрання Hellessy із осінньо-зимової колекції 2023 року.

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Дата публікації
Перегляди
1429
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