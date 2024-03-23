Знову модний повтор: королева Данії Мері одягла на захід вбрання, якому вже 17 років

Її Величність, королева Данії Мері, знову показала, що дуже дбайливо ставиться до речей, а також, що навіть через 17 років має чудову фігуру.

52-річна королева Мері та її чоловік король Фредерік X організували прийом у палаці для державних працівників. Захід відбувся у стінах палацу Амалієнборг — офіційної резиденції монарха Данії. Серед гостей були представники уряду, секретар кабінету міністрів та окремі співробітники суду.

На заході королева з'явилася у чорно-сірому вбранні, яке вже давно в її гардеробі – ансамблі від By Malene Birger.

На ній був чорний атласний приталений топ з вирізом-човником і драпуванням, який вона поєднала з оригінальною довгою спідницею, яка була повністю прикрашена сріблястою торочкою з круглим декором.

З прикрас вона цього разу віддала перевагу брошці та сережкам-люстрам із знаменитого данського рубінового парюру. Ці вироби з рубінами та діамантами Мері часто одягає на важливі державні заходи.

Проте вбрання королеви не новинка і у її гардеробі від 2007 року. Вперше цей чорний топ та спідницю Мері одягла під час свого чотириденного візиту до Нью-Йорка.

Королева Мері, 2007 рік / Фото: Getty Images

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