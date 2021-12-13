Знову на роботі: королева Єлизавета II у гарній сукні відвідала аудієнцію

Королева Єлизавета II усупереч розмовам про те, що вона планує відходити від робочих справ все більше, минулого тижня дала чергову аудієнцію.

Її Величність особисто зустрілася у Віндзорському замку з англійським органістом Томасом Троттером, вручивши йому медаль королеви за музику. Єлизавета II прибула на зустріч у волошковій сукні прямого силуету, з чорним окантуванням на рукавах, яку одягла у поєднанні з чорними туфлями на підборах.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Королева була з традиційним укладанням та макіяжем на обличчі, також у неї на шиї було перлинне намисто, а у вухах – перлинні сережки. Яку помаду для губ цього разу обрала Її Величність, на жаль, не видно, оскільки Єлизавета зображена з такого ракурсу, що розглянути її обличчя неможливо.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Нагадаємо, цього тижня королева планує виїхати на зимові канікули до Сандрінгема, де вона зазвичай із сім'єю проводить різдво.

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