Знову натякає на підтримку України: королева Єлизавета II у жовтій сукні з блакитними квітами з'явилася на аудієнції

Королева Єлизавета II вже дала другу аудієнцію цього тижня. Учора монархиня зустрілася у Віндзорському замку із губернатором Нового Південного Уельсу – Маргарет Бізлі.
96-річна королева одягла жовту сукню з блакитним квітковим принтом та плісованим подолом, ніби ще раз хотіла продемонструвати свою підтримку народу України. Свій сонячний образ Єлизавета II доповнила перлинним кольє з трьох ниток та сережками, а також чорними туфлями з лакованої шкіри на підборах. Не дуже високих підборах, зрозуміло.
Королева знову була без тростини. І це вже її другий вихід за тиждень. Буквально день тому Її Величність зустрічалася у Віндзорі з архієпископом Кентерберійським Джастіном Велбі, який вручив Її Величності особливий "Кентерберійський хрест". Того дня монархиня була у білій сукні з рожевими квітами.
Що незмінно в образі королеви – її зачіска та яскрава помада на губах.
До речі, гостя Її Величності пані Бізлі також мала чудовий вигляд. Вона була в чорно-білій сукні, нюдових туфлях-човниках і образ доповнила великим перлинним кольє та сережками з перлів.
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