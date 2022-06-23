Знову натякає на підтримку України: королева Єлизавета II у жовтій сукні з блакитними квітами з'явилася на аудієнції

Знову натякає на підтримку України: королева Єлизавета II у жовтій сукні з блакитними квітами з'явилася на аудієнції

Королева Єлизавета II вже дала другу аудієнцію цього тижня. Учора монархиня зустрілася у Віндзорському замку із губернатором Нового Південного Уельсу – Маргарет Бізлі.

96-річна королева одягла жовту сукню з блакитним квітковим принтом та плісованим подолом, ніби ще раз хотіла продемонструвати свою підтримку народу України. Свій сонячний образ Єлизавета II доповнила перлинним кольє з трьох ниток та сережками, а також чорними туфлями з лакованої шкіри на підборах. Не дуже високих підборах, зрозуміло.

Королева Єлизавета II та губернаторка Нового Південного Уельсу Маргарет Бізлі / Фото: Associated Press

Королева знову була без тростини. І це вже її другий вихід за тиждень. Буквально день тому Її Величність зустрічалася у Віндзорі з архієпископом Кентерберійським Джастіном Велбі, який вручив Її Величності особливий "Кентерберійський хрест". Того дня монархиня була у білій сукні з рожевими квітами.

Королева Єлизавета II приймає архієпископа Кентерберійського Джастіна Велбі / Фото: Associated Press

Що незмінно в образі королеви – її зачіска та яскрава помада на губах.

Королева Єлизавета II та губернаторка Нового Південного Уельсу Маргарет Бізлі / Фото: Associated Press

До речі, гостя Її Величності пані Бізлі також мала чудовий вигляд. Вона була в чорно-білій сукні, нюдових туфлях-човниках і образ доповнила великим перлинним кольє та сережками з перлів.

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