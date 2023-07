Знову невдача: суддя відхилив черговий судовий позов принца Гаррі

Сьогодні суддя Фенкорт повідомив, що герцог Сассекський не може пред'явити позов проти газетної групи щодо зламу телефону, проте решта його позову щодо збору "незаконної інформації" може бути розглянута, повідомляє Hello!

Принц Гаррі та його адвокати хотіли розкрити "таємні відносини" між палацом і газетною групою, але це було відхилено судом, оскільки доказів було недостатньо.

"Я не можу зробити висновок, що існує досить правдоподібна доказова база для нової справи, яка ґрунтується на секретній угоді", — заявив суддя.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Про що судовий процес принца Гаррі?

Принц Гаррі стверджував, що журналісти та приватні детективи, які працюють на The Sun і нині неіснуючі News of the World, використовували незаконні методи для отримання інформації про нього.

Виступаючи перед Томом Бредбі з ITV, коли герцог просував свої мемуари "Запасний", Гаррі розповів про свою незмінну рішучість притягти до відповідальності пресу. Він сказав: "Вони хочуть притягнути до відповідальності нас, багатих та впливових людей, і вони хочуть контролювати суспільство – тоді хто їх охороняє?".

Також принц Гаррі подавав позов проти Mirror Group і особисто був присутнім у суді, даючи свідчення. Велику увагу тоді було приділено його стосункам із колишньою дівчиною Челсі Деві та, зрештою, їхньому розриву. "Подібні статті змушували мене відчувати, що мої стосунки з Челсі завжди були приречені. Зрештою, ці фактори привели її до рішення, що королівське життя не для неї, що мене неймовірно засмутило на той час", — сказав Гаррі.

Принц Гаррі та Челсі Деві / Фото: Associated Press

Також принц заявив публічно, що кожна з таких статей грала руйнівну роль у його дорослішанні. Не дивно, що ставши дорослим, принц не перестав турбуватися про безпеку своєї сім'ї – Меган та двох дітей – сина Арчі та доньки Лілібет.

Принц Гаррі і Меган Маркл / Фото: Associated Press

