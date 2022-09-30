Знову ниють: Dolce & Gabbana не запросили російську пресу на показ у Мілані

Ймовірно, продавати речі росіянкам бренд не припинить, але все ж на тлі повідомлень про "ядерний апокаліпсис" вирішив відгородитися хоч від російських журналістів.

Італійський бренд Dolce & Gabbana довго критикували за те, що він продовжував "обслуговувати" російську еліту, а також у розпал повномасштабного вторгнення Росії до України марка випустила ексклюзивну колекцію великодніх шоколадних яєць, які дуже нагадували російські матрьошки в кокошниках.

Проте, ймовірно, бренд все ж отямився, оскільки, за словами головної редакторки російського видання Elle Каті Мухіної, більше італійці мати справи з росіянами не хочуть. В коментарі The Blueprint вона заявила, що представників російської преси на показ весна-літо 2023 року, який відбувався в межах Тижня моди в Мілані, не запросили.

"Dolce & Gabbana нікого не запросили з російської преси і навіть не відповіли на лист, тому йдуть вони далеко і надовго разом зі своїм показом. Враховуючи, скільки для них означає російський ринок... Ну ось така наша реальність. Їхні колеги поводяться значно гідніше", — сказала Мухіна.

Однак дволикість російської натури проявилася і тут. Поки на широку публіку журналістка посилає бренд "далеко і надовго", у своєму телеграм-каналі все ж показує передплатникам знімки з цього шоу.

Також текст, що вихваляє колаборацію Dolce & Gabbana і Кім Кардашян, вийшов на сайті Elle.ru.

Нагадаємо, що минулого року Катя Мухіна також відзначилася. Глянець Elle представив жовтневий номер із заголовком "Дружба народів", одна з обкладинок була присвячена Україні. Через величезну кількість негативних коментарів під цією публікацією згодом їх просто відключили.

Також відзначився березневий номер з обкладинкою журналу, на якій була зображена латинська літера Z, що символізує вторгнення Росії до України.

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