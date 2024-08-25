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Знову обрала білий колір: перша леді Франції Бріжит Макрон у стильному вбранні на заході

Знову обрала білий колір: перша леді Франції Бріжит Макрон у стильному вбранні на заході

Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

Перша леді та президент Франції відвідали церемонію на південному сході Франції.

Президент Франції Еммануель Макрон та його дружина Бріжит Макрон відвідали церемонію присвячену 80-й річниці звільнення Борм-ле-Мімоза, села на південному сході Франції. Під час Другої світової війни у Провансі висадилися союзники і це допомогло змінити хід війни та звільнити південь країни.

Для цієї важливої події дружина президента вже традиційно обирає вбрання білого кольору. Цього разу Бріжит віддала перевагу вільним штанам, топу та ідеально скроєному жакету з чорними ґудзиками.

Волосся перша леді Франції уклала в улюблену об'ємну зачіску та зробила макіяж з акцентом на очах.

Бріжит Макрон / © Getty Images
Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

Це була одна з перших появ пари на публіці після Олімпіади в Парижі, під час якої Бріжит і Еммануель регулярно демонстрували свій улюблений діловий стиль — штанні костюми.

Емманюель та Бріжит Макрони / © Getty Images
Емманюель та Бріжит Макрони / Фото: Getty Images
Емманюель та Бріжит Макрони / © Getty Images
Емманюель та Бріжит Макрони / Фото: Getty Images

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