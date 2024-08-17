Знову обрала коричневий колір: Меган Маркл та принц Гаррі відвідали школу в Колумбії

Герцогиня Сассекська мала стильний вигляд, а діти були в захваті від її появи.
Герцог та герцогиня Сассекські — Меган і Гаррі — проводять зараз час у Колумбії, куди прилетіли на запрошення віце-президентки країни Франсії Маркес. Пара пробуде там чотири дні і у них назначено дуже насичену програму на цей час.
Першого дня вони відвідали школу у Боготі, взяли участь у саміті та відвідали Національний центр мистецтв. А ось другого дня Меган і Гаррі відвідали державну школу Colegio La Giralda, де поспілкувалися з дітьми.
Меган так тепло прийняли деякі малюки, що навіть подарували їй теплі обійми.
Для відвідування школи Меган обрала свій улюблений та безпрограшний колір – коричневий. Цей відтінок вона носить дуже часто та вміло стилізує. Цього разу герцогиня одягла коричневого кольору жакет, який поєднала з білою класичною сорочкою та вкороченими чорними штанами. Взула вона слінгбеки від Chanel і доповнила образ золотим браслетом The Love та прикрасами принцеси Діани, серед яких був годинник від Cartier.
Також вбрання коричневого кольору вона одягла на форум під назвою "Відповідальне цифрове майбутнє". Вона з'явилася на заході у шовковій шоколадній сорочці Victoria Beckham, широких штанах La Ligne і доповнила монохромний лук гірчичними замшевими босоніжками на підборах від Aquazurra.
Читайте також:
- Меган Маркл у сукнях Johanna Ortiz: вибираємо найкращий образ
- Експертка розшифрувала: що прошепотіла Меган Маркл чоловікові Гаррі на очах у публіки
- У сукні з вирізом під грудьми та в прикрасах Сartier: новий вихід Меган Маркл у Колумбії