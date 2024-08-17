Знову обрала коричневий колір: Меган Маркл та принц Гаррі відвідали школу в Колумбії

Герцогиня Сассекська мала стильний вигляд, а діти були в захваті від її появи.

Герцог та герцогиня Сассекські — Меган і Гаррі — проводять зараз час у Колумбії, куди прилетіли на запрошення віце-президентки країни Франсії Маркес. Пара пробуде там чотири дні і у них назначено дуже насичену програму на цей час.

Першого дня вони відвідали школу у Боготі, взяли участь у саміті та відвідали Національний центр мистецтв. А ось другого дня Меган і Гаррі відвідали державну школу Colegio La Giralda, де поспілкувалися з дітьми.

Меган так тепло прийняли деякі малюки, що навіть подарували їй теплі обійми.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Для відвідування школи Меган обрала свій улюблений та безпрограшний колір – коричневий. Цей відтінок вона носить дуже часто та вміло стилізує. Цього разу герцогиня одягла коричневого кольору жакет, який поєднала з білою класичною сорочкою та вкороченими чорними штанами. Взула вона слінгбеки від Chanel і доповнила образ золотим браслетом The Love та прикрасами принцеси Діани, серед яких був годинник від Cartier.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Також вбрання коричневого кольору вона одягла на форум під назвою "Відповідальне цифрове майбутнє". Вона з'явилася на заході у шовковій шоколадній сорочці Victoria Beckham, широких штанах La Ligne і доповнила монохромний лук гірчичними замшевими босоніжками на підборах від Aquazurra.

Меган і Гаррі в Колумбії / Фото: Associated Press

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