Знову одягла вінтажний жакет: стильна принцеса Кейт та її чоловік Вільям на баскетбольному матчі

До США пара прибула на церемонію вручення премії Earthshot Prize, яка відбудеться 2 грудня у Бостоні. Принц Вільям є співзасновником премії.

Принц і принцеса Уельські завершили свій перший день візиту до США, відвідавши один із спортивних заходів.

Кейт та Вільям у США / Фото: Getty Images

Учора ввечері королівське подружжя відвідало баскетбольний матч між командами "Бостон Селтікс" та "Маямі Хіт". На грі Кейт і Вільям мило розмовляли одне з одним, а також з іншими гостями, що сиділи поруч з ними. Матч виграла команда "Селтікс".

Принцеса Уельська цього разу з'явилася на публіці у вінтажному жакеті Chanel з колекції 1995 року, який нещодавно вже одягала на публічний захід. А також була у вузьких штанях-скіні чорного кольору, доповнивши образ чорними туфлями-човниками із замші Gianvito Rossi.

На шиї принцеса Уельська мала золоте кольє Laura Lombradi, також вона зробила гарний макіяж, а волосся накрутила кучерявими локонами.

Принц Вільям був у темно-синьому піджаку та штанях, і блакитній сорочці, яку брутально розстебнув на кілька ґудзиків. Взутий він був у коричневі замшеві туфлі.

Кейт та Вільям у США / Фото: Associated Press

Вдень принц і принцеса Уельські відвідували мерію Бостона, де принц Уельський виступив із промовою і розповів, чому цьогоріч церемонія вручення премій Earthshot Prize відбудеться в Бостоні.

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