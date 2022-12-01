Знову одягла вінтажний жакет: стильна принцеса Кейт та її чоловік Вільям на баскетбольному матчі

До США пара прибула на церемонію вручення премії Earthshot Prize, яка відбудеться 2 грудня у Бостоні. Принц Вільям є співзасновником премії.
Принц і принцеса Уельські завершили свій перший день візиту до США, відвідавши один із спортивних заходів.
Учора ввечері королівське подружжя відвідало баскетбольний матч між командами "Бостон Селтікс" та "Маямі Хіт". На грі Кейт і Вільям мило розмовляли одне з одним, а також з іншими гостями, що сиділи поруч з ними. Матч виграла команда "Селтікс".
Принцеса Уельська цього разу з'явилася на публіці у вінтажному жакеті Chanel з колекції 1995 року, який нещодавно вже одягала на публічний захід. А також була у вузьких штанях-скіні чорного кольору, доповнивши образ чорними туфлями-човниками із замші Gianvito Rossi.
@ @ Earthshot pic.twitter.com/bkxiS6m0Yn— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) December 1, 2022
На шиї принцеса Уельська мала золоте кольє Laura Lombradi, також вона зробила гарний макіяж, а волосся накрутила кучерявими локонами.
Принц Вільям був у темно-синьому піджаку та штанях, і блакитній сорочці, яку брутально розстебнув на кілька ґудзиків. Взутий він був у коричневі замшеві туфлі.
Вдень принц і принцеса Уельські відвідували мерію Бостона, де принц Уельський виступив із промовою і розповів, чому цьогоріч церемонія вручення премій Earthshot Prize відбудеться в Бостоні.
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