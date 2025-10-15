Знову побачимо її в тіарі: принцеса Кейт готується до ще одного урочистого виходу

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Getty Images

Реклама

Раніше цього року дружина принца Вільяма відвідала французький та американський бенкети, а наприкінці року з’явиться на ще одній урочистості.

Днями Букінгемський палац оголосив про третій державний візит цього року. Король Чарльз та королева Камілла приймуть президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра у Віндзорському замку від 3 до 5 грудня.

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Візит відбудеться менш ніж через три місяці після того, як у вересні Чарльз приймав президента США Дональда Трампа та першу леді Меланію Трамп у Віндзорському замку.

Реклама

В обох випадках принцу та принцесі Уельській відводилися головні ролі в урочистостях: принц Вільям та Кейт вітали Макронов при виході з літака на авіабазі Нортголт. Подружжя також стало першими членами королівської родини, які вітали Трампів, коли ті приземлилися у Віндзорському парку на гелікоптері.

Кейт і Вільям зустрічали Дональда і Меланію Трамп у Віндзорі / © Associated Press

Візит президента Німеччини включатиме пишний державний бенкет. Тому Кейт матиме можливість знову одягнути тіару. Найчастіше для бенкетів принцеса обирає «Вузлики кохання», і раніше ми розповідали причину такого вибору. Але, можливо, цього разу Кейт чимось здивує публіку.