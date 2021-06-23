Знову показала рельєфні руки: королева Летиція в красивій сукні прийшла на церемонію

Іспанська королева знову демонструє нам свої м'язисті руки.
48-річна Летиція та її чоловік король Філіп VI відвідали церемонію вручення Золотої медалі за заслуги в сфері витончених мистецтв, яка відбулася в Палаці Ель-Пардо в Мадриді.
Королева-консорт з'явилася перед публікою в сукні прямого крою кольору бірюзи, з поясом на талії і бічними кишенями. У вбрання не було рукавів, тому королева Летиція знову показала свої красиві рельєфні руки. До речі, саме такі сукні без рукавів Її Величність вибирає часто.
Образ Летиція доповнила бежевими туфлями-човниками, сережками з камінням бірюзи і улюбленою каблучкою від Karen Hallam на пальці. Волосся вона розпустила, зробила денний макіяж і не забула одягнути маску. Іспанська королівська пара на всіх заходах носить захисні маски.
Король Філіп VI прибув на церемонію в класичному костюмі. А також одягнув білу сорочку і бордову краватка в тон якої підібрав туфлі.
Днем раніше королівське подружжя відвідувала церемонію вручення міжнародних журналістських премій 2020 року "Mariano de Cavia", "Luca de Tena" і "Mingote", наданих газетою ABC.
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