Знову показала рельєфні руки: королева Летиція в красивій сукні прийшла на церемонію

Знову показала рельєфні руки: королева Летиція в красивій сукні прийшла на церемонію

Іспанська королева знову демонструє нам свої м'язисті руки.

48-річна Летиція та її чоловік король Філіп VI відвідали церемонію вручення Золотої медалі за заслуги в сфері витончених мистецтв, яка відбулася в Палаці Ель-Пардо в Мадриді.

Королева-консорт з'явилася перед публікою в сукні прямого крою кольору бірюзи, з поясом на талії і бічними кишенями. У вбрання не було рукавів, тому королева Летиція знову показала свої красиві рельєфні руки. До речі, саме такі сукні без рукавів Її Величність вибирає часто.

Королева Летиція / Getty Images

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Образ Летиція доповнила бежевими туфлями-човниками, сережками з камінням бірюзи і улюбленою каблучкою від Karen Hallam на пальці. Волосся вона розпустила, зробила денний макіяж і не забула одягнути маску. Іспанська королівська пара на всіх заходах носить захисні маски.

Король Філіп VI прибув на церемонію в класичному костюмі. А також одягнув білу сорочку і бордову краватка в тон якої підібрав туфлі.

Королева Летиція і король Філіп VI / Getty Images

Днем раніше королівське подружжя відвідувала церемонію вручення міжнародних журналістських премій 2020 року "Mariano de Cavia", "Luca de Tena" і "Mingote", наданих газетою ABC.

Королева Летиція і король Філіп VI / Getty Images

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Декольте королеви Летиції (7 фото)

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