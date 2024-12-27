Знову повтор: принцеса Кейт вийшла в світ у зеленому капелюшку з бантом

Щоразу її образ мав новий вигляд, адже вона поєднувала його з іншими аксесуарами та верхнім одягом.

Британська королівська родина має давню сімейну традицію – святкувати Різдво разом у Сандрінгемі. Тому 2024 рік не став винятком. Також 25 числа вони разом ходять на церковну службу, що дозволяє пресі та багатьом гостям, які зібралися, роздивитися королівську родину і навіть трохи в ними поспілкуватися.

Принцеса Кейт і королева Камілла / Фото: Getty Images

Цього разу Кетрін одягла до церкви вбрання смарагдового кольору, яке складалося з пальта її улюбленого фасону від Alexander McQueen, сумки від Grace Han, а також шарфа, рукавичок і чобіт.

Принцеса Кейт 2024 року / Фото: Associated Press

Головний убір від бренду Gina Foster Кетрін надівала вже неодноразово. Вона носила капелюх 2013 року на Різдво, а потім 2014-го наділа його на День святого Патрика.

Принцеса Кейт 2013 року / Фото: Associated Press

Принцеса Кейт 2014 року / Фото: Getty Images

Принцеса Кейт 2013 року / Фото: Associated Press

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