Знову повтор: принцеса Кейт вийшла в світ у зеленому капелюшку з бантом

Щоразу її образ мав новий вигляд, адже вона поєднувала його з іншими аксесуарами та верхнім одягом.
Британська королівська родина має давню сімейну традицію – святкувати Різдво разом у Сандрінгемі. Тому 2024 рік не став винятком. Також 25 числа вони разом ходять на церковну службу, що дозволяє пресі та багатьом гостям, які зібралися, роздивитися королівську родину і навіть трохи в ними поспілкуватися.
Цього разу Кетрін одягла до церкви вбрання смарагдового кольору, яке складалося з пальта її улюбленого фасону від Alexander McQueen, сумки від Grace Han, а також шарфа, рукавичок і чобіт.
Головний убір від бренду Gina Foster Кетрін надівала вже неодноразово. Вона носила капелюх 2013 року на Різдво, а потім 2014-го наділа його на День святого Патрика.
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