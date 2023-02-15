Знову повторила образ: королева Летиція в улюблених шкіряних кюлотах прийшла на аудієнцію

Сьогодні королева Летиція була присутня на аудієнції з представниками Atresmedia та представниками фонду Mutua Madrileña, щоб подати звіт про ґендерне насильство. Зустріч відбулася у палаці Сарсуела в Мадриді.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

50-річна королева обрала монохромний лук для виходу. Це був тонкий вовняний джемпер з круглою горловиною та штани-кюлоти зі шкіри. Обидва вбрання від улюбленого бренду Летиції Hugo Boss.

Як аксесуари королева обрала сережки у вигляді листя від дизайнера Хосе Луїса Гоєріаса та туфлі-човники Debra від Lodi, які чудово доповнювали її аутфіт. У цьому вбранні ми бачили Летицію вже неодноразово.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Королева Летиція залишила волосся розпущеним і зробила природний макіяж, підкресливши очі. А також одягла сережки-висячки. У волоссі королеви помітно так багато сивини, але вона, як і раніше, дотримується правила на фарбувати його фарбою.

Нагадаємо, минулого свого вихіду королева-консорт продемонструвала бездоганний лук в штанному костюмі і взула незручні туфлі. А ще знехтувала манікюром.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

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