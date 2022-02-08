Знову повторила образ: королева Летиція відвідала Музей природознавства

Королева Іспанії Летиція славиться своїми розкішними ансамблями з перероблених матеріалів. Сьогодні дружина монарха вийшла у світ у шкіряних штанах-кюлотах, які вона демонструвала на публіці раніше.

Летиція відвідала зустріч із жінками-науковцями та підприємцями у Музеї природознавства у Мадриді. 49-річна королева-консорт обрала червоний укорочений твідовий жакет і доповнила його яскраво-червоним джемпером з високим коміром і привабливим червоним шкіряним клатчем.

Королева Летиція / Getty Images

Її штани-кюлоти від Uterqüe — особистий лідер, який Летиція вже кілька разів одягала на громадські заходи.

Мати двох дітей чудово доповнила ансамбль стриманими чорними туфлями-човниками і одягла улюблену позолочену каблучку на вказівний палець, яку поєднала з унікальними срібними сережками-цвяшками. Традиційно Летиція була в масці на обличчі, волосся розпустила та зробила насичений макіяж.

Королева Летиція / Getty Images

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