Знову повторила образ: королева Летиція з чоловіком Філіпом на офіційній зустрічі у палаці Сарсуелла

Знову повторила образ: королева Летиція з чоловіком Філіпом на офіційній зустрічі у палаці Сарсуелла

Король та королева Іспанії сьогодні приймали у палаці Сарсуелла членів Фонду Іспанського комітету об'єднаних світових коледжів. Старша дочка королівської пари – принцеса Леонор – саме навчається в Атлантичному коледжі UWC в Уельсі.

49-річна королева Летиція одягла на зустріч у Мадриді сукню-міді з короткими рукавами та у дрібний принт від Hugo Boss, яке раніше вже одягала у вересні 2021 року, коли відвідувала книжкову виставку у Мадриді.

Королева Летиція, 2021 рік / Фото: Getty Images

Доповнила свій образ Летиція малиновими туфлями слінгбеками зі шкіри крокодила, маленькими золотими сережками-кільцями та своєю улюбленою каблучкою від марки Karen Hallam. У королеви було розпущене волосся і вона зробила денний макіяж з акцентом на очі.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Король Філіп VI одягнув сірий костюм, блакитну сорочку в тонку смужку і краватку, яка чудово гармоніювала з принтом на сукні його дружини.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

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